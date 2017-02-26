Диана Шурыгина получила несколько предложений от столичных модельных агентств

Диана Шурыгина на сегодняшний день является одной из популярных личностей в интернете. Девушку активно обсуждают в социальных сетях, на нее ежедневно подписывается большое количество человек.

Такая популярность Шурыгиной нравится, она даже стала ее использовать. Так, девушка на своей странице «ВКонтакте» создает рубрики, где отвечает на вопросы подписчиков. Также недавно она стала видеоблогером на Ютуб, где сейчас активно публикует собственные ролики и сюжеты с программы «Пусть говорят».

Стало известно, что жительница Ульяновска может стать моделью. Андрей Малахов, который очень проникся судьбой девушки, рассказал о внимании к ней со стороны двух столичных модельных агентств. Помимо этого он сообщил, что к нему обращались два олигарха, чтобы ведущий посодействовал им в поездке с Дианой в Европу на отдых. Стоит отметить, что девушке также пришло предложение принять участие в съемках клипа и модном показе, более конкретной информации пока не разглашают.

В интернете появилась информация, что Шурыгина мечтает о «Дом-2», активно уговаривая родителей для разрешения участия в проекте. Что касается продюсеров проекта, популярность которого немного просела, вероятно, не отказались бы от такой участницы.