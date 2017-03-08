Диана Шурыгина последние новости: популярность девушки используют для создания бренда сувениров

Диана Шурыгина, которая стала на сегодняшний день одной из самых обсуждаемых личностей в интернете, используется для продвижения бизнеса.

Недавно в Роспатент обратилась Татьяна Кузнецова, которая планирует запатентовать изображение Шурыгиной и ее фразы, разлетевшиеся по всей виртуальной сети. К примеру, «на донышке», а также «чуть-чуть». По словам женщины, она хочет заняться выпуском сувенирной продукции, а средства от их продажи она направит на помощь жертвам насилия.

Адвокат предприимчивой женщины заявил, что Кузнецова поддерживает жительницу Ульяновска, так как ранее она сама столкнулась с подобным инцидентом. Женщина после того, как узнала историю Дианы, жертвовала ей денежные средства, а сейчас хочет зарегистрировать ее образ и имя, для выпуска с ними разной продукции. Помимо этого Кузнецова планирует привлечь Шурыгину для сбора денег, которые они передадут пострадавшим женщинам. Единственным моментом является тот факт, что на сегодняшний день по закону, для планов женщины необходимо согласие со стороны Дианы. А чтобы начать выпуск подобного товара, необходимо будет дождаться ее совершеннолетия.

Напомним, по словам Дианы Шурыгиной она была изнасилована Сергеем Семеновым на вечеринке. Парню присудили 3 года и 3 месяца тюремного заключения.