Диана Шурыгина появилась на рекламном постере «Бургер Кинг»

Ульяновская «знаменитость» Диана Шурыгина, которую в России назвали «новой Ириной Сычевой», продолжает оставаться в центре внимания. Накануне в эфир вышла вторая передача «Пусть говорят», посвященная Шурыгиной, а российские маркетологи придумали способ, как нажиться на истории Дианы.

Ранее в Сети, на одном из аукционов, появился очень оригинальный лот – доменный адрес «На донышке», взятый с передачи «Пусть говорят». В одном из эпизодов Шурыгина проронила свою знаменитую фразу, рассказывая о том, сколько алкоголя выпила в вечер своего изнасилования.

На этом история не закончилась. Накануне в Сети появился рекламный постер от сети ресторанов «Бургер Кинг». В официальной группе ресторана в соц. сети «ВКонтакте» на постере появилось изображение Дианы Шурыгиной. А надпись возле ее изображения гласит: «Совсем недолго». Таким образом, производители продукции ресторана решили сделать рекламу бесплатного второго «Биг Кинга» при покупке первого.

Образ Дианы на постере был позаимствован из эфира «Пусть говорят». В комментариях быстро проявилась реакция публики. Многие оценили постер от «Бургер Кинг», другие принялись высмеивать Диану, а третьи отметили, что администрация ресторана опустилась очень низко, раз пытается привлечь клиентов таким способом.

В итоге, вскоре постер исчез из социальной сети. Очевидно, администрация прислушалась к критике за провокационное изображение.