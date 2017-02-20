﻿

Диана Шурыгина появилась на рекламном постере «Бургер Кинг»

Ульяновская «знаменитость» Диана Шурыгина, которую в России назвали «новой Ириной Сычевой», продолжает оставаться в центре внимания. Накануне в эфир вышла вторая передача «Пусть говорят», посвященная Шурыгиной, а российские маркетологи придумали способ, как нажиться на истории Дианы.

Ранее в Сети, на одном из аукционов, появился очень оригинальный лот – доменный адрес «На донышке», взятый с передачи «Пусть говорят». В одном из эпизодов Шурыгина проронила свою знаменитую фразу, рассказывая о том, сколько алкоголя выпила в вечер своего изнасилования.

На этом история не закончилась. Накануне в Сети появился рекламный постер от сети ресторанов «Бургер Кинг». В официальной группе ресторана в соц. сети «ВКонтакте» на постере появилось изображение Дианы Шурыгиной. А надпись возле ее изображения гласит: «Совсем недолго». Таким образом, производители продукции ресторана решили сделать рекламу бесплатного второго «Биг Кинга» при покупке первого.

Диана Шурыгина появилась на рекламном постере «Бургер Кинг»

Образ Дианы на постере был позаимствован из эфира «Пусть говорят». В комментариях быстро проявилась реакция публики. Многие оценили постер от «Бургер Кинг», другие принялись высмеивать Диану, а третьи отметили, что администрация ресторана опустилась очень низко, раз пытается привлечь клиентов таким способом.

В итоге, вскоре постер исчез из социальной сети. Очевидно, администрация прислушалась к критике за провокационное изображение.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА