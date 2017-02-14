Диана Шурыгина предупреждает о действиях мошенников и фейковом сборе денег от ее имени

В социальных сетях растет количество фейковых аккаунтов на имя Дианы Шурыгиной, прославившейся после съемок в передаче «Говорим и показываем» на НТВ. Сама «знаменитость» уже не раз обращала внимание на то, что ее популярностью пытаются воспользоваться мошенники, а теперь девушка заявила, что в Интернете работают мошенники, пытающиеся заработать таким путем деньги.

Вчера Шурыгина опубликовала в социальных сетях видеообращение к подписчикам, целью которого было доказать аутентичность ее страничек. Кроме того, Диана опровергла информацию о том, что ее семья занимается сбором средств. По ее словам, это – деятельность мошенников, а Шурыгины на самом деле не собирают деньги.

О действиях мошенников Шурыгина напоминает подписчикам каждый день. При этом каждый день ее популярность растет «как на дрожжах». В социальной сети «ВКонтакте» количество подписчиков Дианы перевалило за отметку в 20 тысяч, а в ее «Инстаграме» только за последние сутки прибавилось почти 10 тысяч подписчиков. В целом же, количество подписчиков там достигает уже почти 55 тысяч человек.

Доказательство‼️ #диана #дианашурыгина A post shared by Диана Шурыгина (@diana_shuras16) on Feb 13, 2017 at 7:51am PST

Шурыгину в России называют «второй Ириной Сычевой», поскольку бытует мнение, что Диана добровольно вступила в половой акт с парнем, которого, в итоге, обвинила в изнасиловании. После ее участия в съемках передачи на НТВ в обществе началась жесткая травля Шурыгиной.