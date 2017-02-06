Диана Шурыгина придумала историю с изнасилованием для мести: видео разоблачения девушки

Диана Шурыгина, обвинившая Сергея Семенова в изнасиловании, сама намекала парню на интимную близость. После выхода истории в программе «Пусть говорят» это дело активно обсуждается пользователями Интернета.

До сих пор не утихает скандал об изнасиловании 17—летней девушки. Необходимо отметить, что Сергей рассказал, что между ними действительно произошла близость, но она была по обоюдному согласию. По его мнению, целью такого поступка является желание заполучить много денег, а так как он не дал ей желаемого, она решила ему отомстить. Ульяновцы верят парню, поэтому они готовы выйти на митинг, чтобы требовать освободить молодого человека.

Во время шоу ведущий Андрей Малахов разоблачил якобы жертву насилия, были выявлены факты, которые ранее не были озвучены в суде. Стало известно, что отец Дианы предлагал Сергею забыть об инциденте в обмен на выплату их семье 1000000 руб, в качестве моральной компенсации. Также до этого происшествия девушка подала заявление в правоохранительные органы по факту изнасилования другим парнем. По рассказам девушки, перед изнасилованием ее избили, мучили и издевались, но никто не видел на ее лице кровоподтеков.