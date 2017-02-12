Диана Шурыгина продолжает набирать популярность после своего изнасилования

Резонансная история изнасилования Дианы Шурыгиной превознесла девушку в статус звезды. После того, как несовершеннолетняя Шурыгина появилась на телевидении, ее популярность в социальных сетях начала расти в темпах геометрической прогрессии. К текущему дню количество ее подписчиков увеличивается в среднем на одну тысячу человек в сутки.

По состоянию на двенадцатое февраля страничка Шурыгиной во «ВКонтакте» собрала уже восемнадцать тысяч подписчиков. Девушка закрыла комментарии, но сама она ведет страничку достаточно активно. Кроме того, во «ВКонтакте» достаточно много сообществ о Диане. Десятки сообществ создавались в ее поддержку. Некоторые из них имеют по нескольку тысяч участников. Сотни неравнодушных людей каждый день пишут сообщения в поддержку Шурыгиной.

Однако в соц. сетях есть и обратная сторона. Так же много существует сообществ против Дианы. На первый взгляд даже кажется, что таких пользователей в Сети больше. К тому же, свою позицию они отстаивают куда жестче.

Ежедневно в адрес Шурыгиной поступают оскорбления и угрозы. А на этой неделе на маму Дианы совершил нападение неизвестный. Ее отцу пришлось уволиться с работы, чтобы постоянно находиться рядом с семьей. Родители Дианы прячут девочку от посторонних и не рассказывают о ее местоположении даже полиции.

Напомним, что Диана Шурыгина «прославилась» после того, как парня, с которым она переспала на вечеринке, посадили в тюрьму за изнасилование. Суд признал его виновным, но общество разделилось на два лагеря.