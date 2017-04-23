Слава, которая обрушилась на Диану Шурыгину, обернулась для девушки нервным срывом – ее госпитализировали в психиатрическую больницу, в результате депрессивного расстройства. На выходные девушку отпустили домой.

После того, как вся страна после участия Дианы Шурыгиной в программе «Пусть говорят» узнала о ее печальной истории, у девушки случился настоящий нервный срыв. Родители девушки вынуждены были отправить ее в психиатрическую больницу.

На выходные жительницу Ульяновска отпустили домой, исходя из этого, можно сделать вывод, что лечение проходит удачно. Стало известно, что Шурыгина из больницы направилась не к себе домой. Журналисты одного из российских изданий позвонили ее матери, чтобы поинтересоваться как самочувствие девушки. Наталья ответила, что не знает как проходит лечение и направила со всеми вопросами лично к Диане. На звонки девушка не отвечает, ее телефон отключен. Дело в том, что врач настоятельно рекомендовал ей не общаться ни с кем.

Напомним, известность Диана получила после истории, которая произошла с ней прошлой весной. На одной из вечеринок она познакомилась с молодым человеком, который, по ее словам, воспользовался ее алкогольным опьянением, и изнасиловал. Сейчас Сергей Семенов отбывает тюремный срок в колонии. Сам насильник утверждает, что все сказанное Шурыгиной, является ложью, их связь была по обоюдному согласию.