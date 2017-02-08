Диана Шурыгина «Пусть говорят»: семье девушки стали поступать угрозы со стороны защитников Сергея Семенова

В конце января текущего года Диана Шурыгина пришла на «Пусть говорят» и рассказала о своей истории изнасилования.

17-летняя девушка на телепередаче рассказала, что весной 2016 года ее изнасиловал Сергей Семенов, которого суд приговорил к тюремному заключению. 21-летний парень отрицает свою вину, он утверждает, что интимная близость между ними была по обоюдному согласию. Родные и друзья молодого человека также не верят в его вину, а после выхода выпуска «Пусть говорят», у них появилось много сторонников среди пользователей интернета. Так, на сегодняшний день активно набирают популярность мемы с девушкой, которые буквально заполонили все социальные сети. В интернете появилась группа в поддержку Сергея, на нее подписано более 17000 человек. Ее администраторы помогают привлечь общественность к несправедливому судебному решению. Они смогли узнать, что Диана часто подает подобные заявления в полицию, чтобы заработать денег. Так, она написала заявление о сексуальном домогательстве со стороны бывшего парня, эту информацию подтвердил адвокат девушки.

«Родители Дианы нервничают, после выхода программы на них обрушился негатив. Их автомобилю пару раз прокалывали шины. Они пойдут писать заявление, так как на их дочь давят, а им постоянно угрожают», — рассказала Наталья Глухова, которая является адвокатом девушки.

Напомним, на вечеринке Диана познакомилась с Сергеем, а после между ними произошла интимная близость. Девушка настаивает, что была в состоянии алкогольного опьянения, но парень применил к ней физическую силу. Суд признал, что Семенов знал о несовершеннолетии девушки и что она не согласна на близость, поэтому счел эти доводы от девушки как доказательства и признал его вину. Парень получил 8 лет тюремного заключения, но после апелляции срок сократили до 3 лет и 3 месяцев.