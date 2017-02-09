Диана Шурыгина рассказала об изнасиловании: жители Ульяновска проведут митинг в поддержку Сергея Семенова

Недавно вышел выпуск «Пусть говорят», в котором несовершеннолетняя Диана Шурыгина рассказала, как стала жертвой изнасилования в прошлом году. Ее насильник получил 8 лет тюремного срока.

Несмотря на утверждение девушки, что изнасилование имело место быть, ей мало кто поверил. Сам парень утверждает, после того, как они познакомились, она сама стала к нему приставать, уверяя, что является совершеннолетней. Но после интимной близости, девушка заявила, что ей всего 17 лет и потребовала от него 1000000 руб. Молодой человек отказался платить ей деньги, поэтому разозлившись, Диана решила написать заявление на него в правоохранительные органы. Необходимо отметить, что на программе «Пусть говорят» отец девушки подтвердил, что также просил Сергея выплатить в качестве компенсации данную сумму, чтобы замят дело. На суде девушка заявила, что была в состоянии алкогольного опьянения, а парень воспользовался этим, применив физическую силу. После апелляции тюремный срок Сергею сократили до трех лет и трех месяцев.

Сестра приговоренного парня утверждает, ранее Диана уже писала подобное заявление на своего бывшего парня, который также отказался платить ей деньги. По слухам, девушка, таким образом, зарабатывает. Пользователи социальных сетей не верят жертве, ими была создана группа в поддержку парня. Ее целью является привлечение внимания к несправедливому судебному решению. Стоит отметить, что 23 февраля жители Ульяновска планируют провести митинг, на который должны прийти не менее 100 человек. Данная акция направлена на то, чтобы вызвать большой резонанс в обществе.