Диана Шурыгина» «серую мышку» из Ульяновска обсуждает вся страна

Друзья Сергея Семенова шокированы такой популярностью Дианы Шурыгиной: без спиртного и ажиотажа взрослых это самая настоящая «серая мышь». Она не то что быть журналисткой – двух слов без водки связать не умеет. Подругам Семенова Шурыгина год назад на вечеринке показалась «пресной» и «никакой». Они пытались ее растормошить трезвую, но придала девушке уверенность только изрядная доза алкоголя.

Девушки из круга общения Сергея старше Дианы, они – студентки, и ни одну из них в Ульяновске 13 марта 2016 года не изнасиловали. Молодежь, конечно, оставила после себя хозяевам дома ряд пустых бутылок, но другим девочкам хватало трезвости сказать «нет», а юноши учитывали их мнение. Говорила «да» налево и направо только Диана, ради этого основательно «приняв». Мнение студенток о Диане сразу же испортилось: одна дело – тихий, застенчивый ребенок, а другое – малолетка, которая ведет себя как взрослая соблазнительница. Их друг спустя пять часов уединился со странной девушкой, но не друзьям диктовать ему, что делать. Сейчас, год спустя, друзья доказывают, что в том коттедже все было только по согласию.

Мать Сергея Семенова защищает ребенка более радикально: насильник никогда не думает о таком нюансе, как предохранение, а отпечатки пальцев «жертвы» оказались на упаковке с презервативами. Тот вечер Ольга Семенова вспоминает со слезами: за час до «изнасилования» ребенок ей позвонил почти не пьяный и сказал, что все хорошо. Он не собирался даже надолго задерживаться и секса с «серой мышкой» не предвидел. А эти «нет» и «да» из уст пьяной девушки? Тому второму парню она «да» сказала, Сергею она «нет» сказала – абсурд. Шурыгина обвиняла Семенова в таких издевательствах, которые не обнаружила экспертиза. Видимо, уже ощутила себя «звездой».