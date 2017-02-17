Диана Шурыгина: сестра осужденного Семёнова Екатерина настояла на втором выпуске шоу «Пусть говорят

Сестра осужденного на три года тюрьмы за изнасилование Сергея Семёнова не успокоилась и настояла на втором выпуске шоу «Пусть говорят». Диане Шурыгиной еще не раз придется прилюдно рассказывать, как все было на самом деле 1 апреля прошлого года на вечеринке в Ульяновске. «Изнасилованную» в очередной раз обсудят, чтоб все-таки докопаться до правды.

Екатерина Семёнова у себя в социальных сетях вывесила пост о том, что они с мамой снова на «Первом канале» добиваются освобождения Сергея из колонии. У Семёновой стоит тэг #Семенов_невиновен, который собирает вокруг себя всех, кто уверен, что Диана ни за что посадила хорошего парня. Для самой Дианы Шурыгиной вернулось шоу в ее жизнь, иначе никак не объяснить ее фото с Андреем Малаховым. Когда шоу выйдет в прямой эфир – неизвестно, оно пока в процессе, и руковдство канала не называло какую-то конкретную дату. В ходе первого шоу виновных таки не нашли, потому фигурантов обеих сторон решили собрать вместе.

Семейство Шурыгиных ходит в шоу Андрея Малахова как на работу, но при этом удивляется, почему сторонники Семёнова преследуют мать Дианы и ее сестренку. Многие не хотят видеть «жертву изнасилования» в своем городе: она не только не поменяла образ жизни, но и глумится над Семёновым за решеткой. Понятно, когда выход нового шоу анонсирует Екатерина Семёнова – она верит, что права вскроется, и ее брата выпустят. Но почему второй выпуск программы анонсирует сама Диана – непонятно: вспоминать акт насилия всегда неприятно и болезненно.