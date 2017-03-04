Диана Шурыгина шокировала своими расценками на участие в шоу и интервью

Диана Шурыгина на сегодняшний день является одной из самых обсуждаемых личностей в интернете. Популярность к девушке пришла после выхода «Пусть говорят», где она поведала свою историю изнасилования.

Диане Шурыгиной нравится такая слава, она решила ею воспользоваться. Девушка активно общается со своими подписчиками в социальной сети, отвечает на их вопросы. Недавно заявила, что стала видеоблогером, для этого она создала канал на Ютуб. Эксперты отмечают, что жительница Ульяновска стала настоящим бизнес-проектом, на сегодняшний день у девушки имеются четкие расценки для участия в различных шоу и интервью. Источник утверждает, для того чтобы пригласить Шурыгину на проект продюсерам необходимо будет заплатить ей от 100000 рублей. Что касается небольшого интервью, девушка хочет за него 30000 рублей, договорная цена касается большого интервью.

Стало известно, что жертва изнасилования подписала контракт с «Первым каналом», благодаря которому девушка уже три раза принимала участие в съемках программы Андрея Малахова. Также отмечается, что популярность Дианы обогнала сейчас политиков РФ в рейтинге медиаперсон. Так, она занимает четвертое место, уступив лишь главе РФ.