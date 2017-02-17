Диана Шурыгина снова станет гостем программы «Пусть говорят»

Состоялись очередные съемки программы «Пусть говорят», в которой в очередной раз приняла участие Диана Шурыгина. В новом выпуске снова обсудили историю о громком изнасиловании жительницы Ульяновска.

Недавно в студии «Первого канала» прошли съемки выпуска программы Андрея Малахова. Эту новость в социально сети сообщила сестра Сергей Семенова, которого обвинили в изнасиловании девушки.

Напомним, резонансный инцидент произошел прошлой весной. Диана утверждает, что на вечеринке познакомилась с Сергеем, после он воспользовался ее алкогольным опьянением, применив к ней физическую силу, совершил насильственные действия сексуального характера. Сам парень отрицает свою вину, он рассказал, что их интимная близость была обоюдным согласием. Несмотря на заявления парня суд принял решение засудить молодого человека на 8 лет, после апелляции данный срок сокращен до 3 лет и 3 месяцев.

В предыдущем выпуске «Пусть говорят» стало известно, что отец девушки предлагал семье парня 1000000 руб, чтобы закрыть дело. После выпуска мнения пользователей интернета разделились, большинство не верят словам Шурыгиной и считают, что парень не виновен. Стоит отметить, что с бывшим парнем у Дианы была подобная ситуация, но он смог откупиться от нее.