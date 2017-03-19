Диана Шурыгина собирается заняться журналистикой

Мать скандальной «изнасилованной из Ульяновска» Наталья Шурыгина заявила, что ее ребенку поступеют коммерческие предложения, но она их не рассматривает всерьез. Девочке учиться надо, и не в ульяновском колледже, а в Москве и на журналистку. Диана хочет опробовать себя именно на этом поприще. Телеведущей ей становится рано.

Известные журналисты заявляют, что в сфере «акул пера» нудно уметь писать, а не сажать «насильников», которые неизвестно являются ли насильниками. Слава, в плохом понимании этого слова, свалилась на подростка, ей начали предлагать деньги просто за образ, а не за талант и труд, и это очень быстро развратило Диану. Девушка верит, что так будет всегда, что так «пробиваются» в шоу-бизнес и журналистику. Грязь, которую льют на современных звезда «Инстаграма», к ним не липнет. Рекламодатели предложат неплохие деньги блогеру, страничку которого много раз в день посещают, а достижения это или слава развратницы и «шкуры» — им без разницы. На этом принципе и строится успех «продающих» соцсетей, с которыми сотрудничают интрнет-магазины.

Многие пользователи спрашивают: когда с экранов, наконец-то, исчезнет семейство Шурыгиных? Настоящие журналисты, которые повидали немало подобных «звезд», им говорят коротко: когда в руки Андрею Малахову попадется еще одна «изнасилованная» с не менее «рейтинговой» историей. И даже Ира Сычева тут Шурыгиной не конкурентка. На Ямале в Ноябрьске уже есть еще одна Диана, посадившая пятерых «насильников». А как лишавшаяся славы Диана Шурыгина будет писать, потянет ли она столичный факультет журналистики – вопрос открытый.