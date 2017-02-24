Диана Шурыгина становится популярной: девушка провела прямую трансляцию в Инстаграм

Несовершеннолетняя жительница Ульяновска Диана Шурыгина на сегодняшний день является популярной в интернете. Ежедневно на ее страницы в социальных сетях подписывается большое количество людей.

Популярность к девушке пришла после выхода передачи «Пусть говорят», где она рассказала историю об изнасиловании. Большинство пользователей интернета не поверили в правдивость ее слов, так как обвиняемый парень рассказал свою версию, а также против девушки много фактов. Несмотря на это с каждым днем растет ее популярность, которую уже сравнивают с популярностью ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой. Недавно Шурыгина провела в Инстаграм прямую трансляцию, в которой ответила на вопросы своих подписчиков, желающих узнать более подробную информацию о скандальном инциденте.

Напомним, весной прошлого года на вечеринке между Дианой и Сергеем произошла интимная близость, которая, по словам парня, была по обоюдному согласию. Но девушка утверждает, что он ее избил, когда она была под алкогольным опьянением, а после изнасиловал. Необходимо также отметить, что семья девушки утверждает, что в тот злополучный вечер девушка была изнасилована двумя парнями, но срок получил лишь Сергей. Молодому человеку присудили 8 лет тюремного заключения, но после апелляции его сократили, всего ему необходимо отсидеть в колонии 3 года и 3 месяца.