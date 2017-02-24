Диана Шурыгина собрала на своей страничке в «ВК» уже более 65 тысяч подписчиков. А тем временем в социальных сетях появилась информация об освобождении ее обидчика Сергея Семенова из мест лишения свободы.

Вчера, двадцать третьего февраля, соответствующая информация появилась на просторах социальных сетей. В одной из тематических групп появилось сообщение, что Семенова выпустили из колонии и он уже якобы на свободе. В связи с этим на Первом канале начали активную фазу подготовки к съемкам очередной части «Пусть говорят», посвященной этой теме.

Впрочем, никаких доказательств того, что парня действительно выпустили на свободу, нет. Диана Шурыгина никак не отреагировала на эти сообщения, а в СМИ практически не предали им никакого весомого значения.

Скорее всего, новость об освобождении Семенова из-под заключения оказалась фейковой, и Сергей пока до сих пор остается в колонии. Ранее парень рассказал в своем интервью журналистам, что планирует выйти на свободу по условно-досрочному освобождению.

Напомним, что изначально парню назначили восемь лет заключения в колонии строгого режима. Однако затем адвокаты добились сокращения срока до трех лет. Парень пока отсидел только несколько месяцев.

Напомним также, что в Интернете продолжают распространяться петиции в поддержку Сергея. А Диана Шурыгина в социальных сетях продолжает пиарить себя различными методами.