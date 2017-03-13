Диана Шурыгина в «ВК»: клип блогера Enjoykin о Диане Шурыгиной взорвал Интернет

Диана Шурыгина продолжает покорять отечественное телевидение и Интернет. Накануне ульяновская жертва насильников стала героиней нового клипа популярного видеоблогера Enjoykin. В клипе Диана поет о своей печальной истории.

Ролик мгновенно взорвал Интернет. Опубликованный на официальном канале Enjoykin на YouTube, клип в считанные часы собрал более 500 тысяч просмотров и тысячи комментариев. Сейчас он входит в ТОП-20 в категории «Набирающие популярность» на сайте.

Видеоролик получил название «Нецветные розы». Автор сделал вырезку всех самых примечательных знаменитых фраз Шурыгиной и положил их на музыку «Мурки». При этом фраза «На донышке» не используется в клипе вообще.

К текущему моменту ролик собрал уже почти 600 тысяч просмотров, почти 30 тысяч комментариев и 377 тысяч лайков против всего 16 тысяч дизлайков.

Интересно, что сама Шурыгина не прокомментировала работу популярного блогера. Ранее Диана не раз косвенно упоминала о своих конфликтах с блогерами ввиду того, что она сама в последнее время превратилась в популярного видеоблогера. А на днях она даже предложила стать блогером своему обидчику – Сергею Семенову.

Напомним, ранее Андрей Малахов допустил, что после выхода Семенова на свободу они с Дианой могут сыграть свадьбу.