Диана Шурыгина: видео с разгульной жизнью «изнасилованной» давно известны пользователям Сети.



Диана Шурыгина, «изнасилованная» из Ульяновска, по словам пользователей Сети, никогда не жила монашкой. Девушка очень рано начала пить и гулять, пропадать на вечеринках с молодыми людьми, а на квартирах-«вписках» ее снимали на видео пьяную. Та вечеринка, на которой Шурыгину якобы изнасиловали, не была исключением.

Большой популярностью пользуется видео с YouTube про наркотики и секс: в нем Диана словно дает понять, что это ее жизненные приоритеты. Сейчас эта спорная, грязная и очень некрасивая ситуация с Семёновым и Шурыгиной вызывает споры в Сети. Феминистки считают, что даже если бы Шурыгина разделась голая после «маленьких пластиковых стаканчиков водки», Семёнов не имел права ее трогать и посягать на ее девичье достоинство. Хотя он не единственный, кто посягнул на «девичью честь» Дианы – еще один юноша с той же вечеринки тоже вступил в контакт с девушкой, но у него были деньги для отца Дианы. А мужчины тут единогласны: мразина испоганила парню жизнь.

Сама Диана еще весной прошлого года непосредственно после изнасилования даже пожалела своего насильника: дали, мол, Семёнову слишком много. Срок отбирал у «насильника» восемь лет жизни, после суд сменил приговор на три года, но это тоже немало. Сам «преступник» рассказал матери очень неприятный и характерный момент: его «жертву» вырвало ему на брюки в момент интима, и студент бросился их замывать, чтоб потом не въелось. К его возвращению пьяная «жертва» уже спала тихим сном, а он не стал ее будить. Даже отец Дианы, зная о моральном облике дочери, дал Шурыгиной по лицу, что потом было выдано за побои со стороны Семёнова. Семья парня намерена бороться до конца.