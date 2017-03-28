Диана Шурыгина ввязалась в новый громкий скандал с участием молодого человека

Неизвестный молодой человек не побоялся связаться с Дианой Шурыгиной после программ «Пусть говорят» и теперь имеет проблемы. Девушка хотела нанять «киллеров», чтоб юношу как следует избили за предательство.

Когда у скандально известной «жертвы насилия» из Ульяновска начинались новые отношения, она заверила парня, что с ней не будет проблем. Пока он добрый, хороший и внимательный – его не посадят даже после сексуальной связи. О том, как Диана мстит, парень имеет возможность испытать на себе. В Сети появилось фото, где новый парень Шурыгиной ведет себя так, будто у него нет девушки. Он подписал фото: «Отдамся в добрые руки симпатичной девчонке». Это предполагает свободу и отсутствие любимой, а она у него есть – Шурыгина, способная основательно сломать жизнь. Для начала Диана, подзаработавшая денежек на шоу, решила нанять «киллера» по душу юноши – нанятый ею знакомый должен был предателя основательно побить. «Исполнитель» категорически ей отказал, и Диана взялась за свое основное «оружие» — заявление в полицию.

На записи, которая оказалась в руках корреспондентов «Лайфа», настоящая Диана Шурыгина заявляет приятелю, что собирается «уничтожить» своего парня. Она, когда позволяла вступать с собой в связь, предупредила – измены не простит, порвать с собой не позволит, а ломать жизни мужчинам она уже умеет. Удастся ли «звезде интернета» монетизировать новый скандал и упечь за решетку нового парня – покажет время.