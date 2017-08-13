Дискотека авария выступила в Вольске на концерте, приуроченном ко Дню строителя. Мероприятие состоялось в прошлую субботу, после торжественного награждения грамотами лучших сотрудников цементного завода «Holcim». Для жителей города также выступали пензенские и саратовские артисты.

В прошлую субботу в Вольске состоялось празднование Дня строителя. По этому случаю в городе состоялось торжественное награждения лучших сотрудников цементного завода «Holcim». После этого начался концерт. Стоит отметить, что обычно фирма устраивает закрытые мероприятия, но в этом году место торжества пришлось изменить. Причиной этого стала реконструкция парка, где ранее проходило празднование. Жителей города развлекали артисты, приехавшие из Пензы, Саратова, а также на торжество организаторами была приглашена популярная группа «Дискотека Авария».

Известные гости подъехали к месту мероприятия на черных иномарках, одна из них была с номерами «ААА». В качестве гримерки почетным гостям выделили кабинет и.о. руководителя Вольска. Зрители отметили, что выступление коллектива было задержано на 30 минут. Самым активным из участников группы был Серов. Он пытался вовлечь в шоу жителей города. Музыканты спели все свои самые известные песни, одной из них стала композиция про Новый год. Во время ее исполнения Алексей нарядился Дедом Морозом, а спустившись в толпу зрителей, стал раздавать детям сувениры. После выступления артисты раздавали автографы и фотографировались со своими поклонниками.