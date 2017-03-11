Диверсант в ЛНР назвал имя убийцы Арсена Павлова-«Моторолы»

Один из военнопленных, задержанный в ЛНР, на допросе признался, кто устранил командира «Спарты» Арсена Павлова. По словам украинского диверсанта Ивана Деева, операцию осуществил майор Балов, начальник разведки восьмого полка спецназа ВСУ. Громким убийством гражданин Балов хвастался в Хмельницкие, заявляя, что его рук дело – сам «Моторола».

Балов, на которого указал пленный Иван Деев, еще много чего говорил, рассказывая о своих «подвигах». Например, перед тем, как подорвать лифт, нужно пойти подготовку, и начальник разведки ее прошел. Диверсантов их восьмого полка спецназначения будут проверять не только на причастность к гибели Моторолы, но и к подрыву машины Олега Анащенко, начальника Народной милиции ЛНР. Трудно сказать, имеют ли задержанные отношение к смерти Михаила Толстых – «Гиви», но эта версия будет проверяться. Цель у спецназа ВСУ одна – сеять панику, дестабилизировать и без того неустойчивую ситуацию на Донбассе и убедить население, что своих же ополченцев убивает «Кремль». Анащенко уже взял на себя Сергей Иванчук, начальник инженерной службы того же восьмого полка украинского спецназа.

Готовят украинских диверсантов специального назначения в Хмельницком, их учат подрывному делу приглашенные из США специалисты. Потому можно смело говорить, что Балов, убивший «Моторолу», и Сергей Иванчук, убравший Анащенко в феврале этого года – исполнители. А заказчики сидят очень «высоко» — в Службе безопасности Украины. Все три года после Майдана Иванчук, Деев, другие военнопленные занимались взрывами разной степени сложности. И внедорожник «Toyota Land Cruiser» полковника Анащенко – довольно-таки непростая работа, ведь взрывное устройство хозяин машины 4 февраля даже не заметил.