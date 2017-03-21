Дмитрий Аристов освобожден от занимаемой должности замминистра юстиции РФ

Дмитрия Аристова российский глава отстранил от ранее занимаемой должности. Мужчина являлся замминистром юстиции страны.

Лидером РФ недавно был подписал указ, исходя из которого Дмитрий Аристов становится директором ФССП, после его отстранения ранней от должности. Эту новость сообщили в кремлевской пресс-службе. Девять лет назад мужчина являлся начальником отдела управления ГУ Генпрокуратуры. На этой должность он находился на протяжении одного года. После его назначили замдиректора департамента юстиции, в задачи которого входит регистрация ведомственных НПА. Здесь он также проработал год, далее снова пошел на повышение.

Мужчина два года являлся начальником департамента юстиции, отвечающего за нормативно-правовое регулирование, контролирование и анализирование исполнения уголовных дел, судебных актов.

Сегодняшним указом российского лидера, Аристов сменил Артура Парфенчикова, который также в текущем году получил новую должность. Его назначили в Карелии, как врио губернатора. Эту должность ему отдали после принятия решения Александром Худилайненом досрочно сложить свои полномочия и уйти в заслуженный отдых. На время обязанности начальника ФССП принял Сергей Сазанов.