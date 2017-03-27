Дмитрий Медведев одобрил ограничения для водителей, чей стаж менее двух лет

Дмитрий Медведев одобрил ограничения для водителей, управляющих автомобилем менее 2-х лет. С данным документом может ознакомиться любой желающий на официальном сайте правительства.

К новым правилам имеется сопроводительная справка, где отмечено, что данные ограничения относятся только к буксировке транспортных средств, транспортировке пассажиров на мотоциклах и у управлению транспортных средств, перевозящих большие или тяжелые грузы.

Теперь новички будут должны прикрепить на своем автомобиле специальный знак, обозначающий малый опыт вождения. В случае если начинающий водитель не сделает этого, то он может лишиться прав на управление автомобилем.