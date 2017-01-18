Дмитрий Миронов посетил Переславль-Залесский и пообщался с местными жителями

Дмитрий Миронов, который является временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области, посетил город Переславль-Залесский. Государственному деятелю рассказали о проблемах с нехваткой врачей, спортивных площадок, о строительстве дорог и ремонте ДК. Об этом передает одно из российских изданий.

Первым местом, которое посетил Миронов стал один из дворов города, здесь он пообщался с местными жителями. Мать двоих детей рассказала, как ей и другим мамам сложно найти место для прогулок, это для них большая проблема.

«Здесь очень спокойное и тихое место, нет такого транспорта. Прекрасное место для школьников, нужно предусмотреть такую площадку. Весной мы обязательно приступим к реализации данного проекта», — говорит деятель.

Он заявил, что в текущем году планируется решение вопроса о строительстве дороги, которая будет предназначена для разгрузки центра города. Также ожидается ремонт моста, проходящий через речку Трубеж. Миронов рассказал, что власти учтут просьбу о переносе полигона, предназначенного для утилизации твердых бытовых отходов. Имеется в городе еще одна проблема – кадровая. Здесь наблюдается нехватка медицинских работников. Государственный деятель сообщил, что в ближайшее время все проблемы будут решены.