Дмитрий Осокин даст миллион рублей за информацию о местонахождении олигарха Вершинина

Житель Петербурга Дмитрий Осокин обещает вознаградить человека, который сообщит о местонахождении олигарха Александра Вершинина. За эту информацию он готов отдать 1000000 рублей. По мнению петербуржца, правоохранительные органы работают не активно.

На днях стало известно, что житель Санкт-Петербурга объявил о награде за информацию о местонахождении сбежавшего олигарха. По словам Дмитрия Осокина, он готов отдать собственные средства, а именно 1000000 рублей. О своем решение он рассказал во время пресс-конференции, которая состоялась 26 апреля. Стоит отметить, на сегодняшний день правоохранительными органами проходит розыск 52-летнего Александра Вершинина (Голубева), но их работа, по утверждению Осокина, не активна.

«Вершинин в беспредельных 90-х сидел не переставая, а сейчас его деяния никто не замечает…сотрудники полиции фактически бездействуют, и у меня создается ощущение, что и в этот раз ему удастся избежать наказания…Даю миллион, потому что полиция не работает», — говорит житель Санкт-Петербурга.

Также Осокин обратился к тем, кто занимается надзором за правоохранительными органами. По его утверждению, сотрудники этих служб имеют странную позицию по отношению к данному гражданину.

Бизнесмен хочет добиться справедливости из-за того, что сам пострадал от рук олигарха. Осокин также перечислил уголовные статьи, которые были возбужденны на имя беглого Вершинина. Одним из самых нашумевших дел стало его нападение на многодетную вдову.