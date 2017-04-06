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Пресс-секретарь российского лидера напомнил общественности о нормах приличия и уважения к Владимиру Путину. Сделал он это, возмутившись от появившейся на просторах интернета отредактированной картинки, где Путин был изображен с макияжем.

Дмитрий Песков назвал отретушированное изображение путина с макияжем «похабщиной»
Фото: vistanews.ru

Ранее издания писали о том, что Минюст пополнил список экстремистских материалов, куда и попало это изображение. Официальный представитель главы государства отметил, что сам не видел этой картинки. Он напомнил о наличии соответствующего закона, который определяет нормы о защите чести и достоинства.

Песков подчеркнул, что Владимир Владимирович уже давно научился не обращать внимания на подобные выходки, с годами у него выработалась резистентность к похабным шуткам в свой адрес.

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