Дмитрий песков, озвучил возможную причину, по которой подростки посетили митинг Навального

Дмитрий песков сообщил журналистам, что у органов правопорядка есть некоторые подтверждения тому, что подросткам, которых задержала полиция, было обещано денежное вознаграждение. Но об этом полиция пока не спешит заявлять.

Дмитрий Песков пояснил, что имеется информация, согласно которой подросткам, задержанных полицией во время митинга, были обещаны денежные вознаграждения. На этот счет у полиции имеются некоторые доказательства, но официальное заявление об этом будет предоставлено общественности после того, как органы правопорядка посчитают это нужным.

Напомним, что позавчера на митинге Навального собралось несколько тысяч человек, несколько сотен из которых были арестованы полицейскими.