Дмитрий Песков прокомментировал перебои в работе сайтов в связи с блокировкой Telegram

Дмитрий Песков прокомментировал проблемы с доступом к сайтам, которые возникают на фоне блокировки Telegram. Он заявил, что решение суда все равно надо исполнять, но процесс блокировки не должен создавать помехи для других сайтов.

После блокировки Роскомнадзором мессенджера Telegram начали возникать проблемы в работе других сайтов, сервисов и мессенджеров. А в ночь на пятницу, 27 апреля, заблокированы оказались популярные соц. сети, в том числе «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также «Яндекс» и его сервисы.

В «Яндексе» уже публично осудили действия РКН, заявив, что его политика оказывает негативное влияние на весь рунет. Прокомментировали ситуацию и в Кремле. Дмитрий Песков заявил, что воплотить вердикт суда о блокировке мессенджера оказалось сложнее, чем предполагалось изначально, потому возникают непредвиденные сложности, в том числе и с нарушениями работы сайтов.

В то же время, как отметил Песков, как бы не складывались обстоятельства, процесс блокировки никак не должен влиять на бесперебойную работу других сайтов, не попавших в реестр запрещенных. При этом он призывает не драматизировать ситуацию с блокировкой мессенджера, а решение суда, по его словам, все равно должно исполняться.