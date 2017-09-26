Дмитрий Рыболовлев: российский миллиардер объявлен в Монако персоной нон грата

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев оказался в центре международного скандала, связанного с мошенничеством. Оказалось, что Дмитрий занимался махинациями вместе с министром юстиции Монако. Теперь Рыболовцеву запрещен въезд на территорию Княжества.



Российским журналистам удалось разобраться в деталях скандальной ситуации. Как оказалось, все началось относительно недавно, когда Дмитрий начал массово скупать дорогостоящие произведения искусства знаменитых художников. С покупкой шедевров ему помогал специально для этого нанятый арт-дилер. В общей сложности Рыболовлев потратил на приобретение картин примерно два миллиарда долларов. Но как выяснилось, дилер обманывал своего клиента, завышая цены на предметы искусства в два раза. Таким образом, он завладел одним миллиардом долларов. После того как обманутый россиянин узнал об этом, он начал сбор доказательств вины торговца, а после предъявил их своим давним друзьям – монегасским правоохранителям. В итоге этот дилер был публично посрамлён и арестован правоохранительными органами. Однако эта победа оказалась не такой радостной, какой её себе представлял Рыболовлев.

Задержание мошенника произошло слишком быстро, поэтому такая молниеносная реакция правоохранительных органов смутила судью. Она решила разобраться, почему так получилась, ведь для того чтобы задерживать человека, необходимо провести огромное количество проверок, потратив довольно много времени. Было очевидно, что ничего этого сделано не было. Началось еще одно разбирательство, в ходе которого выяснилось, что российский миллиардер был в очень хороших отношениях с министром юстиции княжества. Дружба была настолько крепкой, что они вместе занимались мошенничеством. Теперь этот министр отправился за решетку, а Дмитрий больше не имеет права въезжать на территорию Княжества.