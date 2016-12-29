Дмитрий Валенза был пойман на крупной взятке: сколько дали чиновнику Росприроднадзора

Чиновник Росприроднадзора Дмитрий Валенза был пойман на крупной взятке, более того – 15 млн. рублей он вымогал. Об это пишет издание «МК.ру». Уголовные дела были возбуждены и против тех, кто вымогал крупную взятку, и против того, кто ее давал в обмен на исход проверки. Подельники договаривались в присутствии Рафиса Купкенова, который сейчас под арестом наряду с Дмитрием Валензой и Константином Елисеевым.

Передача части денег должна была состояться в понедельник в Москве, в японском ресторане. В ходе следствия выяснилось, что данное обещание исполнить Валенза и его подельник Купкенов не могли, «отмазать» Елисеева от проверки по ЦФО они б не сумели, таких рычагов влияния у преступников не было. Когда данный факт вскрылся – вся троица фигурантов признала свою вину. В отношении взяткодателя осуществляется проверка – он чего-то боялся настолько, что готов быть выложить 15. млн. рублей, лишь бы участок, вверенный ему, не проверяли чиновники от охраны природы. Однако потом Константину Елисееву стало страшно — он понял, что лучше выговор проверяющего, чем тюрьма, и сам пожаловался на чиновников-вымогателей в ФСБ.

На своем посту Дмитрий Валенза продержался всего три года, а самому ему больше тридцати лет. Сейчас ведомство собирается уволить взяточника, до решения суда. Такие преступления караются десятью годами и огромным штрафом – иногда доходит до суммы «ста взяток». Однако, правозащитники заявили, что это не коррупция, а мошенничество. В случае коррупции продажный чиновник меняет ситуацию в сторону заплатившего реально. А у Валензы не было «рычагов», потому он хотел Елисеева просто обмануть.