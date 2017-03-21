Дочку Эльмара Багдасаряна перевоспитывают в ГБУ «Жилищник»

Благодаря справкам, полученным в больнице, гонщица Мара Багласарян работает не на улице дворником, а в ГБУ «Жилищник» на «легком труде». Журналисты постоянно пытаются поймать и заснять Мару на ее «бумажной» работе, но она прячет от них лицо и на контакт не идет. Дочь «колбасного короля» Эльмара Багдасаряна практически в положении дворника: на нее приходит поглазеть пресса, чтоб заснять на камеру сочетание «мажорки» и «работы».

Документацию в «Жилищнике» постоянно надо сортировать, людей не хватает, и постоянные сотрудницы рады даже такому непутевому «подспорью». Эльмар Багдасарян сделал все, чтоб доченька 600 часов общественно-полезных работ бумажечки по стопкам перекладывала и не брала в руки ничего тяжелее папки. А теперь получается, что свою дочь он обрек на пожизненное передвижение пешком: Маре поставили диагноз, который исключает вождение, – эпилепсию. Несмотря на то, что олигарх клялся, что его ребенок ни дня не страдал припадками, в одной из справок указано: «посттравматическая (то есть приобретенная) эпилепсия». Никто и не говорит, что девушка родилась с диагнозом и росла с ним: болезнь – следствие страшной аварии на Кутузовском в 2015 году.

Адвокаты Мары, нанятые ее отцом, выискивали у девушки все больше болезней для суда и «легкого труда», а теперь оказалось, что это было «медвежьей услугой». Человеку или можно работать двоником, или нельзя управлять автомобилем. Противник мажорки в суде Александр рыбак доволен собой: одной проблемой на дорогах стало меньше. А за то, что Мара носила в «Жилищник» липовые справки, ей присудили год исправительных работ с удерживанием 15% зарплаты. За это время девушка узнает, сколько получают служащие в «Жилищнике» и как они на эти деньги выживают.