Доктор Лиза будет похоронена 16 января на Новодевичьем кладбище

Известная правозащитница Елизавета Глинка была одним из пассажиров самолета Ту-154, который во время выполнения рейса в Сирию потерпел крушение около Сочи. Тело женщины недавно было опознано. Об этом передает одно из российских изданий.

Доктор Лиза выбрала путь служения людям. Женщина никогда не отказывала в помощи, особенно тем людям, которые попали в беду. В Сирию она летела сопровождая гуманитарный груз, в котором были лекарства для детей этой страны. После ужасной трагедии, лекарства все же были доставлены в пункт назначения. Это была не первая горячая точка, которую посещала Глинка. Она была одной из первых, кто посетил Донбасс, когда там начались военные действия. Доктор помимо гуманитарной помощи, увозила детей, которые требуют лечения или реабилитацию, в Москву. Все знакомые правозащитницы характеризуют ее как отважную, добрую, сострадательную женщину.

Недавно прошла экспертиза, в результате которой было опознано тело врача. Родные планируют похоронить Глинку 16 января на Новодевичьем кладбище. Прощальная церемония начнется в 10:00. Сообщается, что в этот день ожидается проведение траурного собрания, которое будет посвящено умершим журналистам во время крушения самолета Минобороны.