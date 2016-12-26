«Доктор Лиза» Глинка и военный дирижер Валерий Халилов погибли в Черном море в воскресение рано утром. Правозащитник Елизавета Глинка сопровождала гуманитарный груз для сирийских детей из госпиталя «Тишрин», а Валерий Халилов вез ансамбль имени Александра Александрова радовать российских военнослужащих на Новый Год. Он, как и его 64 «александровца», погиб в катастрофе. По последним данным, не выжил никто.

Согласно источнику «Вести.ру» правозащитник Елизавета Глинка слыла в ДНР и ЛНР «святой», потому что помогала детям Донецкой и Луганской областей. Все, кто знали ее как главу общественной организации, вспоминают человека смелого, мудрого, знающего свои цели и умеющего отличать добро от зла. Людей, которые бросятся под пули, спасая детей и даже бомжей, в наше время становится все меньше и меньше. Елизавета вывезла на лечение с места военных действий немало детей Донбасса, власти ДЛНР этого никогда ей не забудут.

«Московский Комсомолец» скорбит по поводу гибели госпожи Глинки не меньше СМИ по всей России. Представитель СЧП Михаил Федотов рассказал изданию: до последнего все верили в чудо, потому что сама Елизавета Петровна была чудом. Думали, что ради одной праведницы Небеса сберегут хоть кого-то из 92 человек. Но чуда не случилось, ее вдовец Глеб Глинка подтвердил, что его жена села в самолет. Даже Википедия пишет не только дату рождения директора фонда «Справедливая помощь», но и дату ее смерти.