«Доктора Лизу» предположительно похоронят на Новодевичьем Кладбище

Останки «Доктора Лизы» предположительно похоронят на Новодевичьем Кладбище. На данный момент все фрагменты тел подняты со дна черного моря и проходят нелегкую процедуру опознания. Одни узнают своих родных по особым приметам, другие – по ДНК. «Лайф.ру» много пишет о ней как о милосердном, отзывчивом человеке, не понимая, как ее имя можно поливать грязью.

Глава фонда «Справедливая помощь» считала, что правозащитники и меценаты вне политики, поскольку им не до политики – они поддерживают мир, диалог, сотрудничество и спасают тех людей, которых можно спасти. Елизавета Петровна не боялась смети: она не раз была в этом «аду на земле», но снова возвращалась на войну, чтоб отвезти детям в зоне боевых действий медикаменты и продукты. 25 декабря Глинка везла лекарства с гуманитарным конвоем. Оппозиция часто пишет, что Елизавета Глинка была «там где не надо», будучи в Сирии и на Донбассе, а «Доктор Лиза» верила – она там, где надо.

Друзья, знакомые и коллеги Елизаветы Глинки до последнего верили, что она не погибла на дне Черного моря, а пропала без вести. Но тело обнаружено, ее муж-адвокат Глеб Глебович Глинка отметил, что его жена села в тот самолет. Родные вспоминают: до полета в Сирию, во время интервью Елизаветы Глинки на Донбассе ей желали «пули» за то, что «пропагандирует войну». Но она не реагировала на подобное зная, что реально на улицах Донецка умирают дети, которые очень нуждаются в ее помощи. Она верила, что все рождаются хорошими, а портятся уже потом.