Дональд Трамп раскритиковал творчество рэпера Снуп Дога

Рэпера Снут Дога, чьи клипы часто бывают провокационными, раскритиковал новый президент США Дональд Трамп. В клипе персонаж убивает клоуна, внешне похожего на Трампа. Глава государства отметил, что при Бараке Обаме хоть и царила «демократия», но за такие «творения» можно было получить реальный срок.

Президент в Америке – гарант Конституции, глава Пентагона и главнокомандующий армии. У него Дональда Трампа есть определенный авторитет, не говоря уже о том, что клип, в котором убили президента можно приравнять к экстремизму. Карьера рэпера на данный момент складывается не лучшим образом, но любой ценой возбуждать к себе интерес опасно. Клип Снуп Дога переносит зрителей в мир, где живут только клоуны, а Дональда Трампа за его эксцентричность и манеру жестикулировать демократы нередко сравнивали с клоуном. Главный герой стреляет в президента-клоуна из игрушечного пистолетика, но при этом убивает. «Клоунские офицеры», в образе которых изображена полиция США, его не спасли.

При 45-ом президенте Снуп Дог не сядет в тюрьму: в Америке хотя и нет «свободы слова» по мнению Мадонны и ряда голливудских звезд, но сажать, обидевшись на клип, никто не будет. Потому исполнитель осмелел и начал сыпать обвинениями налево и направо. Трампа он упрекнул в том, что «этот клоун всех обманул», а Арнольда Шварценеггера рэпер обвинил в расизме. В свое время губернатор Калифорнии не захотел помиловать Стенли Уильямса, музыканта и друга Снуп Дога. Ему ввели смертельную инъекцию, приговорив к казни. Зато убийца Эстебан Нунез выходит на свободу раньше срока, потому что он – сын друга и соратника Арнольда Шварценеггера. Причиной стал цвет кожи обоих осужденных по мнению музыканта.