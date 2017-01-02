Донбасс и Крым ответили на поздравление Порошенко: люди не могут сдержать эмоции от очередных лживых слов

Новогоднее поздравление президента Украины разозлило жителей Донбасса и Крыма. Так, Петр Порошенко в очередной раз пообещал освободить людей от «агрессии РФ». Об этом передает российское издание.

Пользователи социальных сетей до сих пор ведут бурную дискуссию на эту тему. После поздравления президента, жители ЛДНР и Крыма не заставили ждать ответа. Они бурно отреагировали, высказываясь матами на вновь лживые слова олигарха. Так как большинство ответов несут нецензурную лексику, невозможно упомянуть их.

Необходимо отметить, что слова украинского лидера на сегодняшний день негативно воспринимают и сами жители Украины. Люди по всей территории страны страдают от бесчинств ВСУ, все устали от гражданской войны и постоянных обещаний. Несмотря на заявления о проходящих экономических и административных реформ, на практике это лишь слова, лучше люди жить не стали.

Напомним, украинцы обиделись на лидера РФ, так как он не поздравил их президента с новым годом. В своем новогоднем поздравлении Путин упомянул глав государств, относящихся постсоветскому пространству, но имя «шоколадного олигарха» не прозвучало. На официальном сайте Путина опубликовало обращение к главам разных стран, где о Вальцмане упомянуто не было. Поэтому СМИ Украины предполагают, что это очень плохой знак для Порошенко.