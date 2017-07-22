Двойник Медведева из Подмосковья ездит в метро и автобусах области

Человека, как две капли воды похожего на премьер-министра РФ, то и дело видят в автобусах и метро Подмосковья. Кто он, как его зовут, мешает ли ему жить это сходство с Дмитрием Медведевым – неизвестно. «Двойника» только видят, но никто не решился с ним поговорить.

Блогеры и просто любопытные жители Москвы и Подмосковья регулярно видят на станциях автобуса и метро человека, внешне похожего на Дмитрия Медведева. Он живет своей жизнью, ездит по своим делам – недавно он сел на Красногвардейской и поехал куда-то ближе к центру Москвы. Его поразительное сходство с Медведевым никому не дает права приставать к нему с замечаниями, потому никто из любопытствующих с ним не познакомился.

СМИ искренне уверены, что внешность неизвестного москвича – золотое дно, он сам еще не понимает своего счастья, а может прославиться. Прославились же двойники Ди Каприо, Анджелины Джоли и Аллы Пугачевой – так подольский двойник Ди Каприо стал знаменитым. СМИ очень хотят найти «двойника Дмитрия Медведева» и повысить за его счет рейтинги, а неизвестный не хочет славы и просто живет своей жизнью. К тому же артистов, которые пародируют премьера, достаточно – чего стоит один только КВНщик Антон Васильев.

Если «двойника Медведева», который не хочет быть найденным, все же найдут, то он будет «благодарен» жительнице Подмосковья Ольге К. Она первая принялась всем рассказывать, что «Дмитрий Анатольевич» регулярно ездит в пригородном автобусе №471 на Расторгуево. Конечно, нос у мужчины немного другой, весовая категория другая – пока у природы достаточно генетических комбинаций, чтобы полностью не повторяться, но все равно незнакомец очень похож на премьера.