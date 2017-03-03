Джигурда проиграл суд за наследство: бывшие супруги подают апелляцию на решение суда

За миллиард, который предпринимательница Людмила Браташ якобы оставила сыну Никиты Джигурды и Марины Анисиной, ведется нешуточная борьба. Сестра Людмилы Светлана Романова долго доказывала, что в момент написания завещания бизнес-леди была не в себе, пьяна и неадекватна. Завещание будет подвергнута экспертизе, поскольку дела о наследстве нуждаются в особо тщательной проверке.

В суде на первом заседании в декабре прошлого года артист вел себя развязано, а родственники Людмилы Браташ осознавали, что он хочет и может оставить их ни с чем. Особенно нелегко пришлось сестре миллионерши. Она-то рассчитывала, что суд докажет неадекватность сестры в момент составления завещания или ее измененное состояние. А Джигурда был уверен в себе: он заявлял, что он не садист, не альфонс и не сумасшедший, и на свою подругу он не давил. Судебное заседание шоумен хотел превратить в настоящее шоу: в своих соцсетях он пригласил в суд всех желающих, чтоб после положительного решения устроить массовое селфи рядом с ним. История с дамой, которая приходилась кумой Никите Джигурде, очень темная и непонятная: Браташ была найдена убитой, ее обвиняли в алкоголизме и сомневались во вменяемости. Народ на селфи-пати не пришел: никто не захотел мараться об это странное и нечистое дело.

Джигурда не скрывал, что был любовником Браташ, которую называл «Люсей», у них помимо секса была некая «духовная связь», после развода с Анисиной шоумен хотел именно с нею обвенчаться. По его словам, родную сестру Светлану Люся никогда не любила и ни копейки бы ей не оставила, главным наследником она видела крестника – ребенка Анисиной и Джигурды Мика Анжеля Криста. Сейчас, когда Людмила мертва, а миллиард можно вернуть через суд, Никита Джигурда и Марина Анисина подумывают о том, что разводиться совсем необязательно. Но убийцы миллионерши могут взяться и за Джигурду, как за «наследника».