Эдуард Кривенко призвал добиваться освобождения Сергея Семенова после того, как Шурыгина обозвала его «обезьяной»

Эдуард Кривенко, многократный победитель различных конкурсов красоты, владелец престижного титула «Мистер Вселенная», оказался привлеченным к разборкам на ток-шоу «Пусть говорят», где уже почти полтора месяца активно обсуждают историю Дианы Шурыгиной.

На Первом канале сняли уже четыре выпуска, посвященных Диане Шурыгиной. Девушка превратилась в звезду первой величины. Ее имя занимает ТОП телевизионных рейтингов и рейтингов в социальных сетях. К ее истории так или иначе оказались привязаны многие популярные персоны. А теперь свою долю «славы» получил и Эдуард Кривенко, который пришел не съемки очередного выпуска шоу Андрея Малахова.

Кривенко оказался в центре внимания, когда публично присоединился к травле Шурыгиной и защите ее обидчика Сергея. Диана, которая уже приучила зрителей к постоянным истерикам и провокациям, на этот раз тоже повела себя очень нескромно. После того, как Кривенко публично высказал свою позицию, Шурыгина прибегла к откровенным оскорблениям с ее стороны.

«Коронной фразой» Шурыгиной стали оскорбления: «обезьяна недоделанная». Теперь эту фразу обсуждают почти так же активно, как и ее другой перл – «на донышке».

Оскорбления в свой адрес только раззадорили Эдуарда. После съемок тот обратился к своим подписчикам в социальных сетях с призывами поддерживать Сергея Семенова и добиваться его освобождения. К слову, после скандала с Шурыгиной, Кривенко существенно повысил свои рейтинги.