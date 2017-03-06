Эдвард Сноуден: известный шпион уверен, что «пакет Яровой» противоречит здравомыслию

Эдвард Сноуден, шпион и бывший работник американских спецслужб, уверен, что «пакет Яровой» ниже всякой критики: проект Ирины Яровой и Виктора Озерова противоречит здравому смыслу и логике. Прежде чем уверять, что «Большой Брат следит», нужно разобраться в этом вопросе: вторжение в личную жизнь рядовых граждан не приведет к разоблачению террористов, ФБР работает не так.

Еще летом этого года, когда принимался «пакет», экс-шпион критиковал его в соцсетях: массовая слежка за гражданами страны не работала и не работает, люди только станут злыми и подозрительными, они будут терять свободу и деньги, но это не спасет их от террора. Россия в свое время дала временную убежище человек, который украл у Америки секрет электронной слежки, и теперь он критикует законы РФ. А такая статья, как «несообщение о преступлении» и вовсе была названа им антигуманной, поскольку за нее уже сел человек в Астрахани. Не привык пока российский человек ни на кого «стучать» — хорошо помнит времена «черных воронков», потому и астраханец не написал никуда о том, что его приятеля завербовал запрещенный в РФ ИГИЛ.

В немногочисленных интервью Сноуден отмечает: о России он буде писать только то, что он захочет, поскольку ни дня не шпионил на нее. Если РФ хочет нечто подобное тому, что есть в США, то нынешний закон нужно немедленно отозвать, а потом дорабатывать его, дополнять и вносить существенные корректуры. Но Россия не захочет перенимать опыт американцев в их «слежке с человеческим лицом». Намного вероятнее, что Путин подарит Сноудена Трампу раньше 2020 года, совершив экстрадицию. Это подтвердит, что американец не работал на Кремль.