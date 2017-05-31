ЕГЭ 2017 по математике напишут сегодня 560 тыс. выпускников России

31 мая – день, когда выпускники Российской Федерации напишут базовый ЕГЭ по математике по всей стране. В этом году 561 тыс. ребят докажут, что получили базовое среднее образование, и знания от них потребуются тоже базового уровня.

На ЕГЭ по базовой математике подавали заявку те выпускники, которые считают, что эта наука им в жизни больше никогда не пригодится. Более чем 5 тысяч пунктов проведения экзаменов примут этих ребят и выдадут им тестовые задания. Базовый уровень самых необходимых знаний предполагает 20 заданий, на которые должно уйти максимум 3 часа, по 7 заданий на час. Профильный уровень предлагает задания посложнее для ребят, которые глубоко и почти профессионально все 11 лет школы занимались математикой. На эти 19 заданий предусмотрено 4 часа.

Чтобы получить на руки аттестат зрелости – нужно решить задачи по математики базового уровня, но выбрать для поступления гуманитарный ВУЗ. Там математики нет в перечне вступительных экзаменов. Но если ВУЗ требует математические знания и технический склад ума, то без профильного ЕГЭ не обойтись – он «отсеет» лишних людей. Базовый ЕГЭ по математике оценивается по привычной пятибалльной шкале, и гуманитарию достаточно получить «тройку», чтоб забрать свой аттестат.

Вот уже 8 лет ЕГЭ служит одновременно и выпускным экзаменом из школы, и вступительным экзаменом в ВУЗ. Всего предусмотрено 14 предметов, но обязательными для окончания средней школы являются только математика и русский язык. В этом году дети до 14 июня будут ждать свои результаты ЕГЭ, чтобы знать, какие планы им стоить.