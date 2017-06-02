Сегодня ЕГЭ по математике проходит для некоторых выпускников российских школ. Заявки на участие были поданы в Роскомнадзор от 424 000 человек. Профильные результаты ЕГЭ необходимы тем ученикам, которые собираются поступать в ВУЗы, где экзамен по этому предмету является обязательным.

По сообщению РИА “Новости”, сегодня, второго июня, выпускники всех российских школ будут писать ЕГЭ по математике. Такая информация поступила от Рособрнадзора, в который для участия в этом экзамене, предварительно поступило 424 000 заявок. Для проведения математического ЕГЭ по всем регионам специально оборудовали более 4000 пунктов.

ЕГЭ делится на две части, в которых всего девятнадцать заданий. Время, отпущенное, для экзамена равно трем часам и пятидесяти пяти минутам. Минимальный проходной бал равен 27. Результаты своих стараний бывшие старшеклассники смогут узнать не позднее шестнадцатого июня. В Рособрнадзоре также напомнили, что ЕГЭ делится на 2 уровня (профильный и базовый) с 2015 года.

Базовый уровень гарантирует ученику получение аттестата об успешном окончании средней школы, плюс дает право на подачу документов в те ВУЗы, где нет математики в перечне вступительных экзаменов. Профильный ЕГЭ поможет тем ученикам, кто хочет поступить в высшие учебные заведения, где необходимо сдать вступительный экзамен по математике.

Помимо России, аналогичное ЕГЭ пройдет в 52-х российских школах за границей.