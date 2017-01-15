Егор Антонов Коммунар: пропавшего ребенка до сих пор не нашли

До сих пор поиски шестилетнего Егора в городе Коммунар не увенчались успехом. Мальчик пропал 7 января, когда вышел на улицу прогуляться со своей собакой. Об этом передает одно из российских изданий.

Сотрудники МЧС сообщают, что пока никаких следов пропавшего ребенка не было обнаружено. Несмотря на то, что прошла уже неделя после пропажи, правоохранительные органы продолжают тщательно выполнять поисковую работу, привлекая к ним различные ресурсы. Стоит отметить, что город находится в Ленобласти, является небольшим. За все время поисков практически весь город был обследован. Волонтеры и МЧС обошли все закоулки, исследовали дно реки, где были найдены следы ребенка и по словам очевидцев, именно здесь его в последний раз видели. К поискам привлекли даже ясновидящих и российских военнослужащих, имеющих специальные устройства. Но даже это не помогло.

Следователи предполагают, что мальчика украли: «Если ребенок еще живой, он сейчас находится за пределами города». В полиции не разглашаются детали данного дела, но в интернете появлялась информация, что в пропаже ребенка виновны его родственники. Но СК РФ должен был проверить эту версию в первую очередь. Напомним, ясновидящая некая Элла утверждала, что мальчик находится в заброшенном доме. Но после осмотра здания и подвала, не было найдено никаких следов ребенка.