Егор Антонов не найден: поиски шестилетнего мальчика в Коммунаре продолжаются

Второй день подряд водолазы проводят поисковые работы в Коммунаре Ленобласти, которые связаны с делом о пропаже шестилетнего ребенка. Об этом передает издание «LIFE».

Мальчик пропал в рождественское утро, когда вышел гулять на улицу вместе со своей собакой. Через пять минут, следом за ним из дома вышел папа, который во дворе обнаружил только собаку с поводком. Родители ребенка самостоятельно обежали все соседние дворы, а после сообщили о пропаже в правоохранительные органы. К поиску были подключены волонтеры, которым сейчас временно запретили принимать участие в операции. По словам полиции, это необходимо для того, чтобы добровольцы не мешали следователям. Силовиками было взято дело на контроль.

«Сейчас мероприятия с участием волонтеров остановлены. Их участие не требуется. Полиция ввела моратории на поиски гражданами города. Если в дальнейшем помощь волонтеров снова потребуется, об этом проинформируют», — говорится в сообщении в социальных сетях.

Необходимо отметить, что на первом этапе поиска были привлечены 60 групп человек, которые добровольно согласились помочь следствию. Второй день водолазы прочесывают дно реки, которая находится недалеко от дома семьи. У берега были найдены следы пропавшего Егора.