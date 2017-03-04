Егор Крид рассказал 23 февраля о своем идеале девушки

Многие россиянки мечтают оказаться если не в объятьях, то хотя бы в компании певца Егора Крида, потому певец поведал о своем идеале девушки журналистам. Хотя в Егора в основном влюбляются девочки-подростки, он предпочитает взрослых женщин, постарше его. Такие знают, чего хотят, с ними бывает очень хорошо.

Возраст дамы для Егора Крида – не помеха, но это исключительно возраст женщины рядом, на юных девушек у звезды нет ни времени, ни желания. Десять-двенадцать лет в пользу избранницы – самое то: за тридцать девушки ценят романтику в правильном ее понимании. «Мамочками» такие женщины рядом с молодыми любовником не становятся: Егор Крид давно понял, что это расхожий стереотип. Если мужчина, пусть даже моложе, может предоставить «сильное плечо», то дама под 40 с радостью станет его «девочкой». Ни одна бизнес-леди, строящих карьеру, на самом деле не хочет такой участи, она вынуждена так себя вести. но мечтает о домашнем тепле и уюте.

К семейным отношениям певец пока не готов: мужем он себя не видит, отцом вовсе не представляет, а отпустить дочь на свидание с парнем – нечто запредельное. Ему всего 22 года. Пару лет назад артист еще хотел семью и детей, а сейчас понимает, что не готов к появлению ребенка. Да и мать его детей в первую очередь должна быть не красивой внешне, а обладать душевными качествами и быть естественной.