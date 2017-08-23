Екатерина Рейферт на протяжении нескольких месяцев не могла добиться разрешения на свидание со своим возлюбленным Никитой Белых, так как проходила по делу как свидетель. На днях столичный суд разрешил влюбленным заключить брак на территории СИЗО.

Никита Белых и его невеста получили разрешение на официальное оформление своих отношений на территории СИЗО. Это решение принял Пресненский суд столицы РФ. Сообщается, что этого пара пыталась добиться на протяжении года. Ранее бракосочетание пары постоянно переносилось по различным предлогам. В прошлом году в СИЗО Лефортово было потеряно разрешение на брак, которое выдал бывшему губернатору Кировской области и его невесте следователь. Сложности в этом вопросе также приносило и то, что девушка выступала свидетелем в деле Белых.

Рейферт считает, что все эти отказы являются методом давления на ее будущего супруга. Женщина заявила, что подала заявление о психологическом давлении на Белых. В прошедший вторник Белых продлили срок. Ожидается, что из СИЗО он не выйдет до февраля следующего года.

Напомним, Никита Белых обвинен в злоупотреблении служебным положением. Бывшего губернатора задержали во время получения взятки в особо крупном размере. Это произошло в одном из столичных развлекательных заведений. В этот момент он получал лишь часть взятки, ее размер составил 150000 евро, а общая сумма достигала 400000 евро.