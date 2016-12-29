Екатерина Сафронова попалась в Петербурге с наркотиками: что говорит сама бывшая жена футболиста Кержакова

Екатерина Сафронова, бывшая сожительница футболиста Александра Кержакова, в Петербурге попалась с наркотиками – покупала порошок белого цвета. Женщина уверяла, что она зависима, потому купила порошок для себя, а не с целью распространения. Сайт канала НТВ заявляет, что вещество увезли на экспертизу. Сам футболист заявил, что он лишил жену-наркоманку прав на сына именно из-за ее зависимости.

Три года назад Калиниский суд удовлетворил иск Александра Кержакова, лишив мать его ребенка всех прав на сына. Екатерина Сафронова не может участвовать в его жизни и воспитании на основании решения суда. Мальчику был годик, когда его определили расти с отцом без мамы. На момент подачи Кержаковым заявления в суд анализы Сафроновой были отрицательными, сейчас его бывшая пребывает в 44-ом отделении полиции Санкт-Петербурга. Несмотря на зависимость, девушка рассчитывает вернуть себе сына. Дозу, до которой «докатилась» зависимая Сафронова, полицией не уточняется.

«Комсомольская Правда» уточняет: за три года, которые Екатерина живет без сына от Кержакова Игоря, она нажила дочь Стефанию. Еще у нее есть дочка София. Все отцы ее детей, кроме Александра Кержакова, пребывают с женщиной в хороших отношениях, родительских прав ее не лишают. Адвокаты Сафроновой заявили, что клеветы со стороны футболиста не потерпят, но покупка ею наркотиков не является клеветой.