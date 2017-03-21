Экс-губернатор Кировской области Никита Белых может остаться под арестом еще на три месяца

Следователи России просят продлить арест Никиты Белых, обвиняемого в получении взяток, крупных размеров.

Российские следовали ходатайствуют, чтобы продлить задержание Никиты Белых, который является бывшим губернатором Кировской области, еще на 3 месяца. На мужчину заведено уголовное дело в получении взяток.

«В Басманном суде рассматривается ходатайство, в котором требуется продление стражи по отношению к Никите Белых. Указывается срок на 3 месяца», — рассказала Юнона Царева, занимающая должность пресс-секретаря суда.

Необходимо отметить, мужчина была задержан летом прошлого года во время получения взятки. Это произошло в одном из столичных развлекательных заведений. На следующий день губернатор был арестован. Следователи утверждают, что Белых лично, а также через посредников получал крупные взятки, общая сумма которых составила 400000 евро. Эти денежные средства обязывали его совершать покровительственные и попустительские действия в пользу взяткодателей. В рамках расследования уголовного дела было принято решение наложить арест на имущество бывшего губернатора. По решению суда у него отобрали пару квартир, находящихся в городе Пермь, машину Nissan, счета в банках и остатки средств на них. Белых не признает свою вину.