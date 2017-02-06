Эксперт Николай Калмыков ждет от Трампа борьбы с нечестными американскими СМИ

Российский эксперт Николай Калмыков ждет от Дональда Трампа борьбы с ложью со стороны американских СМИ. Избранный президент Америки телеканалу «Фокс Ньюс» заявил, что вынужден вести свой «Twitter». У Трампа нет на это ни времени, ни особого желания, но это единственный способ донести новости о себе и своем аппарате без лжи и искажений.

Директор экспертно-аналитического центра уверен, что СМИ, которые искажают реальность и не позволяют достоверным новостям попадать на новостные платформы – большая проблема для страны, но и поведение главы государства вызывает вопросы. Трамп словно боится заговорить со СМИ жестче, показав, кто в Белом Доме хозяин, и всю правду о себе рассказывает в социальных сетях вроде «Инстаграма» и «Фейсбука». Но, по мнению Калмыкова, смелые утверждения о том, что президент США «свой среди своих» в соцсетях, трудно назвать правдой. Трамп привирает, что отрицательно скажется на его имидже.

Дональд Трамп, по мнению аналитика, просто физически не может писать каждое сообщение во всех соцсетях, в которых зарегистрирован. Обычно это делают доверенные лица, помощники, заместители, действующие как отдельный отлаженный механизм. Они от имени своего патрона общаются в социальных сетях, а он, доверяя им, часто не в курсе, о чем идет речь. Николай Калмыков уверен, что Трамп, как и все политики, имеет свой пресс-центр, который везде выставляет его только в выгодном свете и получает за это деньги. Соцсети – такое средство коммуникации, как и газеты, и «нечестных» блогеров там своих хватает. Похвально, если Трамп начнет борьбу за правдивые СМИ, но президент, который общается через соцсети, игнорируя журналистов, вызывает сомнения и опасения.