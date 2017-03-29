Елена Мизулина заявила, что ребенка можно забрать даже из благополучной семьи

Законы России дают возможность для изъятия ребенка даже из счастливой и благополучной семьи, если та попадет под контроль ювенальной юстиции. Об этом недавно заявила депутат государственной думы — Елена Мизулина.

Она считает, что не имеет значение, насколько обеспечена, благополучна или счастлива семья, любое семейство может попасть под контроль ювенальной юстиции, который приводит к лишению родительских прав и изъятию ребенка. Она добавила, что законом установлена специальная профилактика, позволяющая предотвратить семейное неблагополучие.

Она проводится тогда, задолго до того как ребенку становиться плохо с родителями. Сейчас в стране проживает 26 миллионов семей, воспитывающих маленьких детей. Также на эту тему ранее высказывался и Владимир Путин, он подчеркнул недопустимость ювенального вмешательства в семью.